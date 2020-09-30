Mobilyacılara kızdı, pompalıyla havaya ateş etti
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EVİNE MOBİLYA KURULUMU YAPMAYA GELEN USTALARINA KIZAN EV SAHİBİ, POMPALI İLE HAVAYA ATEŞ ETTİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde evine mobilya kurulumu yapmaya gelen mobilya ustalarına kızan ev sahibi, pompalı tüfekle havaya ateş etti.
Olay, Salkımevler Mahallesi Salkımevler Küme Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih S. evine mobilya getiren mobilya ustalarıyla kurulum konusunda tartıştı. Mobilya ustaları apartman içerisindeyken apartmandan çıkan Fatih S., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etti. Fatih S.’nin ateş etmesi üzerine mobilya ustaları araçlarını da bırakarak siteden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fatih S.’yi Cumhuriyet Polis Karakoluna götürdü. Pişman olduğunu belirten Fatih S,, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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