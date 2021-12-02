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MİT’in operasyonuyla PKK/KCK’lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi
MİT’in operasyonuyla PKK/KCK’lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi
Asayiş 02.12.2021, 12:38 02.12.2021, 13:00
MİT’in operasyonuyla PKK/KCK’lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi