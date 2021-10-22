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MİT’in Irak’ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

MİT’in Irak’ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

Asayiş 22.10.2021, 14:18
MİT’in Irak’ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

MİT’in Irak’ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

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