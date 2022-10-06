MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kobani sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş’ı etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, örgüte 2001 yılında katılan terörist Hasan Demertaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında uzun yıllar faaliyet yürüttü. 2011 yılında Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılması dolayısıyla hakkında yakalama kararı bulunan terörist Demertaş, bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alındı. Bu çerçevede MİT, saha ajanlarından aldığı bilgiler sonrasında terörist Demertaş’ı, Kobani kent merkezinde düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.