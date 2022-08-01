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Bakan Akar: "(ABD’den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir."
MİT'ten nokta operasyon! Erhan Arman etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
Asayiş 01.08.2022, 10:25 01.08.2022, 11:06
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.