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MİT'ten nokta operasyon! Erhan Arman etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Asayiş 01.08.2022, 10:25 01.08.2022, 11:06
MİT'ten nokta operasyon! Erhan Arman etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

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