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MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 21.10.2021, 10:32
MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.