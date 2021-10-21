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MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 21.10.2021, 10:32
MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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