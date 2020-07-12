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Mısır’da pazar yerinde yangın
MISIR'IN BAŞKENTİ KAHİRE'DE BULUNAN PAZAR YERİNDE YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 12.07.2020, 19:10 12.07.2020, 20:08
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Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan pazar yerinde yangın çıktı.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan Tuşki pazar yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile pazar yeri alevlere teslim oldu. Yangına 20 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, saatlerce süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu onlarca dükkan ve tezgah kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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