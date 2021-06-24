Mısır tarlasında kenevir yetiştirmiş

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde jandarma tarafından bir mısır tarlasına ekilmiş vaziyette 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 71 yaşındaki adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde saat 08.30 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu R.G. (71) isimli şahsın Aktaş mevkiinde bulunan mısır ekili tarla içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Saruhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile adli mercilerden alınan arama kararı sonrası yapılan aramada; mısır ekili tarla içerisinde boyları 33-135 santimetre arası değişen toprağa ekili 24 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi. Şüpheli R.G. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.