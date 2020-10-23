Mısır Donanması, Akdeniz’de Türk bayrağını taşıyan bir tekneyi kurtardı
MISIR’IN AKDENİZ KIYILARINDA TÜRK BAYRAĞINI TAŞIYAN BİR TEKNE TEKNİK SORUNLARI YAŞADIĞI ARDINDAN MISIR DONANMASI TARAFINDAN KURTARILDI.
Mısır’ın Akdeniz kıyılarında Türk bayrağını taşıyan bir tekne teknik sorunları yaşadığı ardından Mısır Donanması tarafından kurtarıldı.
Mısır Donanması, Marsa Matrouh kentinin Sidi Barrani sahilinden 270 kilometre uzaklıkta deniz ortasında olan ve Türk bayrağını taşıyan bir tekneyi kurtardı. Mısır Donanması tarafından verilen bilgilere göre teknede teknik arıza meydana gelmesinin ardından imdat sinyali verdi. Sinyali alan Mısır Donanması gerekli kurtarma çalışmalarını başlatarak Türk bayraklı tekneden bulunan 57 kişiyi kurtardı. Teknede 31 Iraklı, 23 İranlı,2 Türk,1 Mısırlı olduğu öğrenildi. Mısır Donanması teknik arızası yaşayan tekneyi Marsa Matrouh’un Jerjoub Limanı’na çekti. Teknede buluna tüm yolculara gerekli tıbbi tedavi ihtiyaçlar sağlandı. Mısırlı yetkililer tüm yasal ve tüm idari tedbirleri alacağını açıkladı.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3