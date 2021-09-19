banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında, baba ve biri bebek 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 19.09.2021, 01:02
Misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında, baba ve biri bebek 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sakarya’nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangın sırasında evde bulunan Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki çocukları Eymen Bekçi (4), sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Eymen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı. İtfaiye eri de sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0