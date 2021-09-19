Misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında, baba ve biri bebek 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sakarya’nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangın sırasında evde bulunan Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki çocukları Eymen Bekçi (4), sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Eymen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı. İtfaiye eri de sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.