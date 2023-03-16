’Miror’dan kaçış yok

Mersin’de bir evde yapılan aramada 41 paket halinde 7 kilo 950 gram takoz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar çerçevesinde, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir ikamette narkotik madde arama köpeği ’Miror’ ile yapılan aramada, 41 paket halinde 7 kilo 950 gram gelen takoz esrar ele geçirildi.

Operasyonda M.A.A. ve S.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.