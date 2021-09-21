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Minik Bahar yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybetti

Amasya’da 6 yaşındaki Bahar Karadayı evde yatak bazasına sıkışıp boğuldu.

Asayiş 21.09.2021, 10:50
Minik Bahar yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybetti

Amasya’da 6 yaşındaki Bahar Karadayı evde yatak bazasına sıkışıp boğuldu.

Bu yıl başladığı okulundan Şeyhcui Mahallesi’ndeki evinin yolunu tutup sokakta bir süre oynadıktan sonra odasında yatak bazasına sıkışan Bahar Karadayı’yı hareketsiz halde yakınları buldu.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Haldun ve anne Dilek Karadayı gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze Şeyhcui Mahallesi’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

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