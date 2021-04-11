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Minik Alper oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti

Denizli’de evde oyuncakları ile oynarken bir anda yere yığıldı. Aile üyelerinin hastaneye götürdüğü 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Asayiş 11.04.2021, 20:59
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Minik Alper oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti

Denizli’de evde oyuncakları ile oynarken bir anda yere yığıldı. Aile üyelerinin hastaneye götürdüğü 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, Buldan ilçesi Turan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 6 yaşındaki Alperen Çoban, evde oyuncakları ile oynadığı sırada yere yığıldı. Anne Ayşe Çoban ve baba Özcan Çoban, çocuklarının oyuncak yuttuğunu düşünerek Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürdü. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Alperen’in hayatını kaybettiğini ve boğazına kaçan herhangi bir maddenin kaçmadığını belirledi. Minik Alperen’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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