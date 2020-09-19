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Minibüs otomobile çarpıp kaçtı

SAMSUN'DA BİR MİNİBÜS OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPIP KAÇARKEN ARAÇTA BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ.

Asayiş 19.09.2020, 17:29
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Minibüs otomobile çarpıp kaçtı

Samsun’da bir minibüs otomobile arkadan çarpıp kaçarken araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Uzunlar idaresindeki 55 RH 511 plakalı otomobile sürücüsü tespit edilen minibüs arkadan çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken minibüsün çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü kaçan minibüsün sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

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