Minibüs motosiklete çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde minibüsün motosiklete çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Midyat-Mardin kara yolunun 10. kilometresindeki Şenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 PV 7799 plakalı minibüs sürücüsü A.K., aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin Özer idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

Kazada 19 yaşındaki Hüseyin Özer ve 16 yaşındaki Faruk Denli ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipler yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, minibüs şoförü A.K.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.