Minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Mustafa Üveys T. (21) yönetimindeki 16 AEG 543 plakalı minibüs, yol kenarından dönüş yapmak için harekete geçen Sezai D. (47) yönetimindeki 16 AYM 444 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.