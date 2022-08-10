Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar

Kocaeli’de yaklaşık değeri 1 milyon lira olan inşaat malzemelerini değerinin altında satan ve satın alan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Dilovası’nda faaliyet gösteren bir firmadan yüklenen ve başka bir ile nakledilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan inşaat malzemesinin yerine ulaşamaması neticesinde inceleme başlatıldı. İnşaat malzemelerini 3. kişiler aracılığı ile farklı illere sevk edip değerinin altında satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 4 şahıs ile bahse konu malzemeleri piyasanın altında fiyat vererek satın alan 3 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3’ü ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.