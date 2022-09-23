Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17’sinin FETÖ, 10’unun PKK/KCK/YPG t

Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17’sinin FETÖ, 10’unun PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."