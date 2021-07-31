banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!

Milas’ta orman yangını çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Asayiş 31.07.2021, 17:49
Milas’ta orman yangını çıktı
banner502

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Beyciler Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501