banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı
Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan
Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan

Mıcıra kapılan otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

Kastamonu’da mıcıra kapılarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

Asayiş 05.08.2022, 12:15
Mıcıra kapılan otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

Kastamonu’da mıcıra kapılarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

Kaza, Kastamonu-İhsangazi karayolu Karaçomak Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Reşit Olağ idaresindeki otomobil, yola serilen mıcır sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Reşit Olağ, ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Olağ, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu