banner596

banner547

Son Dakika

Mezarlıkta feci şekilde dövdüler

Bursa’da bir kişi mezarlıkta mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi.

Asayiş 14.10.2022, 09:31 14.10.2022, 09:36
Mezarlıkta feci şekilde dövdüler

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fahri Korutürk Caddesi Ahmet Paşa Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri şüpheli hareketlerde bulunduğunu iddia ettikleri E.İ.A. (21) isimli şahsı bir süre takip etti.

Vatandaşlar mezarlıkta buldukları genci görür görmez dövmeye başladı. Kavgayı gören bekçiler duruma müdahale ederken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı.

Başından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan E.İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

#Polis #asayiş #mezarlık #Bursa
Yorumlar (0)