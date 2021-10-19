Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin üzerinde bulunan meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi yol uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki şahıslarda arama yapıldı. Yapılan aramada bir şahsın üzerinde bulunan meyve suyu kutusundan 10 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Z.A. (28), gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.