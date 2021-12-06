Mevlitten dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yakınlarının mevlidine katılan ailenin, evlerine dönmek için yola çıktıkları otomobil, ormanlık alana uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Ödemiş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu’nun Soğukpınar köyü Camisinde bir yakınlarının mevlit programına katılan, ardından da Kastamonu’ya dönmek isteyen ailenin içinde bulunduğu, Celasin Kara idaresindeki 37 PF 329 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celasin Kara (52) ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kara (78) ve eşi Zeliha Kara (81) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zeliha Kara, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Zeliha Kara’nın cenazesi, 7 Aralık Salı günü Yeni Cami’de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Salcıoğlu köyü Yayla Mahallesinde toprağa verilecek.