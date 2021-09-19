banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın Koza sahiplerini buldu
Altın Koza sahiplerini buldu
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal

Metruk binada yangın

Antalya’nın Kepez ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu. Yangının bahçelerine sıçrayacağı korkusunu yaşayan vatandaşlar, çeşme hortumu ile ağaçlara su tuttu.

Asayiş 19.09.2021, 16:38
Metruk binada yangın

Antalya’nın Kepez ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu. Yangının bahçelerine sıçrayacağı korkusunu yaşayan vatandaşlar, çeşme hortumu ile ağaçlara su tuttu.

Yangın, Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının bahçelerinde bulunan ağaçlara sıçrayacağı korkusunu yaşayan mahalle halkı ise çeşme hortumu ile ağaçlara su tuttu. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen S.U. (38) isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve işlemlerinin Kepez Polis Merkezinde devam ettiği öğrenildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Karagümrük 5 10
5. Fenerbahçe 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Giresunspor 5 1
19. Rizespor 5 1
20. Başakşehir 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 6 5
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Mallorca 5 8
8. Sevilla 3 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0