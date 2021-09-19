Metruk binada yangın

Antalya’nın Kepez ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu. Yangının bahçelerine sıçrayacağı korkusunu yaşayan vatandaşlar, çeşme hortumu ile ağaçlara su tuttu.

Yangın, Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının bahçelerinde bulunan ağaçlara sıçrayacağı korkusunu yaşayan mahalle halkı ise çeşme hortumu ile ağaçlara su tuttu. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen S.U. (38) isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve işlemlerinin Kepez Polis Merkezinde devam ettiği öğrenildi.