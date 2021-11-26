Metroda bıçak sallayan saldırganın ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Metrosu'nun Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında eli bıçaklı adam elindeki bıçakla önce tehdit savurdu ardından ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Saat 19.00 sularında metro istasyonda durunca aracın içindeki adam elindeki bıçakla, kim olduğu veya yakınlığı henüz bilinmeyen bir kadına küfür edip hakaretler yağdırdı.

KADIN YOLCUYA TEHDİT: GELSENE DIŞARI!

Yolcuların korkulu bakışları arasında genç kadını sürekli tehdit ederek dışarı çağıran adam önce aracın içinden çıkıp, kısa bir zaman sonra geri geldi. Tehdit ve hakaretler altında soğukkanlılığını korumaya çalışan kadın yolcu, öfkeli adamdan bıçağı bırakmasını isteyip, sakinleştirmeye çalışarak kadın cinayetlerine bir yenisinin daha eklenmesinin önüne geçmiş oldu.

YENİ BİR CİNAYETİNİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Elindeki bıçağı bir süre yolcuların içinde tehdit edici boyutta sallayan adam karşısında, etrafta bulunanlardan bazıları araçtan dışarı çıkmayı tercih ederken bazıları da korkudan ne yapacağını şaşırıp, hiçbir şey olmamış gibi davranarak sakin adımlarla oldukları yerden uzaklaşmaya çalıştı.

"KADİR ŞEKER'İ HATIRLADINIZ MI?"

Dehşet verici olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar tepkilerini ifade etti. Bir kullanıcı "Olay böyle birinin rahatça bıçak sallayabiliyor olması" ifadelerini kullanırken diğer bir kullanıcı ise yolcuların can korkusuyla gösteremedikleri tepkiye hak vererek, "Kadir Şeker'i hatırladınız mı" notu düşmesi dikkat çekti.

TUTUKLANDI

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın Emrah Yılmaz (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

O KADIN KONUŞTU

Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Semanur Damgacı, "Kick boksçuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

SALDIRGANIN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI: BANA DÖNER TEKME ATTILAR

Öte yandan Senanur Damgacı'ya elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz'ın (32) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yılmaz'ın evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için yanına aldığını söylediği, maskesiz gördüğü bir yolcuyu maske takması yönünde uyardığı sırada tanımadığı Semanur Damgacı ve annesinin kendisine hakaret ettiğini söylediği öğrenildi. Damgacı'nın kendisine döner tekme attığını öne süren şüpheli Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

BIÇAĞI BİLETMEK İÇİN YANINA ALMIŞ

Şüpheli Emrah Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.

"BANA DÖNER TEKME ATTI"

Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadının ve annesinin kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini söyleyen Yılmaz, kendisini korumak, darp ve linç edilmekten kurtulmak için bıçak çıkardığını, kapıya yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını iddia etti. Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit ve darp etmediğini iddia eden Yılmaz, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Semanur Damgacı ve Nilgün Damgacı'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ŞİDDETİ YASALARI UYGULAYARAK ENGELLEYEBİLİRİZ"

Öte yandan saldırgan Emrah Yılmaz'ın "Silahla tehdit" suçundan tutuklanma talebinin gerekçesi ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmayla görevlendirilen kadın savcı, tutuklama talebinin gerekçesinde çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Saldırının sadece Semanur Damgacı'ya değil tüm kadınlara yönelik olduğunu belirten Savcı Fatmagül Yörük, saldırganın neden tutuklanması gerektiğini şöyle bildirdi:

"Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz; kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır."

Savcı Yörük, saldırganın müşteki kadınlara saldırıda kullandığı taktirde öldürücü olacağı kesin olan bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminde bulunmasının suçun vahamet derecesini artırdığını da belirtti.

Kaynak: Haberturk.com / DHA