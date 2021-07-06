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Mersin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Asayiş 06.07.2021, 14:57
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi’nde N.K. idaresindeki 22 DH 254 plakalı meyve yüklü kamyonet, seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza yerinde, jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.