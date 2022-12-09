Mersin’de silah kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı

Mersin’de polis ekiplerinin düzenlediği "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonunda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suç ve suçlularına yönelik yapılan projeli çalışma çerçevesinde, belirlenen 22 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların adreslerinde yapılan aramada 19 adet tabanca ve 52 fişek bulundu. Ayrıca silah yapımında kullanılan 1 adet mengene, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet spiral makinası, 1 adet matkap, 3 adet tabanca namlusu, 42 adet uyarıcı hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. 22 hedef şüpheli şahıstan 17’si yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, belirlenen 5 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.