Mersin´de seyir halindeki kamyon alev alev yandı
MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ PLASTİK KASA YÜKLÜ KAMYONUN ŞOFÖR KABİNİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ÖN KABİNİ VE MOTOR KISMI TAMAMEN YANAN KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ön kabini ve motor kısmı tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi´nde Mersin Antalya D-400 Karayolunda, Mersin istikametinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan R.K. yönetimindeki 33 AAK 938 plakalı üzeri plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde yangın çıktı. Sürücü, aracı park ederek çevredekilerden yardım istedi.
Yangına ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapılsa da söndürülemedi. Çevredekiler olayı itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mezitli Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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