Son Dakika
Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama
Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden aralarında eski Haber-Sen genel başkanının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Asayiş 11.01.2021, 20:35
6
Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden aralarında eski Haber-Sen genel başkanının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince 3 Ekim 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda elde edilen dokümanların incelenen içeriklerinde kişisel bilgilerine ulaşılan 8 şüphelinin Mersin’de ikamet ettiği belirlendi. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda eski Haber-Sen Genel Başkanı Musa Ö. ile M.A, M.A.A, F.G, K.D, İ.E, S.T. ve H.H. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında eski Haber-Sen Genel Başkanı Musa Ö.’nün de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
15°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü