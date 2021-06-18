Mersin’de ele geçirilen kokainin miktarı 1 ton 300 kiloya yükseldi

Ekvador’dan Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerlerde 150 kilogram daha kokainin bulunmasıyla ele geçirilen uyuşturucunun miktarı 1 ton 300 kilograma yükselirken, soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda, 16 Haziran’da Mersin Limanı’nda ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokainin ardından aynı sevkiyatla getirilen diğer muz yüklü konteynerlerde de arama yapıldı. Aramalarda muz kolilerine gizlenmiş halde 150 kilogram daha kokain bulundu. Böylece operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, 1 ton 300 kilograma yükseldi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.