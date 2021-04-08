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Mersin’de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Mersin’de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 56 bronz sikke ile 7 tarihi metal obje ele geçirildi.

Asayiş 08.04.2021, 10:10
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Mersin’de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Mersin’de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 56 bronz sikke ile 7 tarihi metal obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Toroslar ilçesinde 2 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine şahısları takip eden ekipler, kullandıkları otomobili durdurarak, arama yaptı. Aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 adet bronz sikke ile 7 tarihi metal obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 2 şahsa ise adli işlem yapıldı.
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