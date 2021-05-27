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Mersin’de 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’de bir otomobilde 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Asayiş 27.05.2021, 10:01
Mersin’de 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’de bir otomobilde 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler yaptığı araştırmada bir şahsın otomobilinde kaçak sigara olduğunu ve ticaretini yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheli otomobili takibe alan ekipler, aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada 77 karton içinde 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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