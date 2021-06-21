banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!

Mersin’de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Mersin’de bir evde yapılan aramada 58 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Asayiş 21.06.2021, 16:13
Mersin’de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Mersin’de bir evde yapılan aramada 58 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir şahsın evinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 11 paket halinde 58 kilo 800 gram esrar ile birlikte 2 adet terazi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
banner493