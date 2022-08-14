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Meksika’da tır park halindeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Meksika’da bir tır park halindeki araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 14.08.2022, 18:37
Meksika’da tır park halindeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Meksika’da bir tır park halindeki araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Meksika’nın Yucatan eyaletinde yer alan Merida ve Chetumal şehirleri arasındaki karayolunda çift dorseli bir tır, yol üzerinde park etmiş halde duran otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ise tırda bulunan kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, tır şoförünün yol kenarında park halinde duran otomobili son ana kadar fark etmediği görüldü.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan tır şoförünün otostop yaparak başka bir araca bindiği ve güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandığı açıklandı.

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