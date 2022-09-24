Meksika’da protesto: 39 yaralı

Meksika’da 2014 yılında 43 öğrencinin katledildiği olayın yıldönümü nedeniyle düzenlenen protestolarda 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

Meksika’da 8 yıl önce 43 öğrencinin katledildiği olayın yıldönümü nedeniyle başkent Mexico City’deki 1 Numaralı Askeri Kışla’nın önünde protesto düzenlendi. Gösteride, protestocular güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı. Saldırılara güvenlik güçleri karşılık vermezken, olaylar sonucunda 21 polis, 13 asker ve 5 ulusal muhafız olmak üzere toplam 39 güvenlik görevlisi yaralandı. Görgü tanıkları protestonun katledilen öğrencilerin aileleri ve yakınları tarafından barışçıl bir şekilde başladığını ifade ederken, bölgeye sonradan yüzleri kapalı bir grubun gelerek güvenlik güçlerine saldırdığını söyledi.

Meksikalı hükümet yetkilileri protestolardan önce katledilen öğrencilerin aileleri ve yakınlarına barışçıl eylemlerde bulunmaları çağrısı yapmıştı.

Meksika’da Ayotzinapa davası olarak bilinen ve 26 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen olayda, bir otobüste bulunan Ayotzinapa şehrindeki öğretmen okulundan 43 öğrenci katledilmişti. Olayla ilgili hala devam eden davada öğrencilerin kim tarafından öldürdüğü henüz tespit edilemezken yürütülen soruşturmada olayın şüphelileri arasında organize suç örgütlerinin yanı sıra bazı yerel hükümet yöneticileri, polis ve ordu mensupları bulunuyor.