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Meksika’da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı

Meksika’nın kuzeyinde devriye gezen polislere düzenlenen saldırıda 6 polis öldü, 4 polis yaralandı.

Asayiş 27.06.2022, 09:44
Meksika’da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı

Meksika’nın kuzeyinde devriye gezen polislere düzenlenen saldırıda 6 polis öldü, 4 polis yaralandı.

Meksika’nın kuzeyinde görev başındaki polislere pusu kuruldu. Nuevo Leon eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ne yazık ki, 6 polisimiz görevi başındayken hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. Yerel saatle 03.00 sıralarında Meksika-ABD sınırı yakınında meydana gelen saldırıda, 4 polis de yaralandı. Bakanlık ayrıca, saldırganların yüksek kalibreli silahlar kullandığını ve zırhlı 10 araçla olay yerinden uzaklaştığını bildirdi.

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