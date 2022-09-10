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Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı
Meksika’da bir freni patlayan tırın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı.
Asayiş 10.09.2022, 18:59
Meksika’da bir freni patlayan tırın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı.
Meksika’nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kaza mahallinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolunun 3 saatten fazla ulaşıma kapandığı belirtildi.
Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken, polis tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.
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