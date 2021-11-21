Meksika’da durdurulan 2 tırda 600 göçmen çıktı

Meksika’da durdurulan 2 tırda saklanan 600 göçmen ulusal muhafız birlikleri tarafından gözaltına alındı.

Meksika’da ulusal muhafız birlikleri tarafından durdurulan 2 tırda, 12 farklı ülkeden gelen 455’i erkek, 145’i kadın 600 göçmen bulundu. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde bulunan tırlardaki 401 Guatemala, 53 Honduras, 40 Dominik Cumhuriyeti, 37 Bangladeş, 27 Nikaragua, 18 El Salvador, 6 Gana, 4 Venezuela, 4 Ekvador, 1 Hindistan, 1 Kamerun ve 8 Kübalı göçmenin gözaltına alındığı belirtildi. Enstitü açıklamasında gözaltına alınan göçmenlerin ülkelerine gönderileceği ya da Meksika’da kalabilmeleri için yasal işlemlere tabi tutulacağı ifade edildi.

Ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçan çoğunluğu Orta Amerikalı yüzlerce göçmen, Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaşmaya çalışıyor.