Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik’in Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaparken çocuklara da çizgi film gösterisi düzenlendiği anların fotoğraflarını paylaştı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgede gerçekleştirilen yardımların ve çizgi film izleyen çocukların fotoğraflarına yer verilerek, “Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi” ifadeleri kullanıldı.