Mehmetçikten -39 derecede vatan görevi

Mehmetçik, 7 metre kar kalınlığı ve 39 derece soğuk havaya rağmen vatan görevine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 7 metre kar kalınlığı ve -39 dereceye ulaşan soğukta nöbet tutan Mehmetçiklerin videosunu paylaştı.

Videoda Mehmetçiklerin zor şartlara rağmen vatan görevine devam ettiği görüldü.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kar kalınlığı 7 metre. Hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz!"