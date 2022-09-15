Maskeli kadın hırsızlar girdikleri daireden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Eskişehir’de daha önce hırsızlık amacıyla girdikleri bir apartmanda kameralara yakalanan maskeli 3 kadın, iddialara göre bir daireden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi’nde ev sahibi markette olduğu esnada bir daireye girdiği iddia edilen yüzleri maskeli 3 kadın, 30 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Eskişehir’de daha önce de farklı mahallelerde yaşanan hırsızlık olaylarının da failleri olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında ev sahibi şikayette bulundu. Güvenlik kameralarına yakalanan kadınların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.