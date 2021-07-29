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Marmaris’teki yangında iki ev zarar gördü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgesine yakın iki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 29.07.2021, 16:28
Marmaris’teki yangında iki ev zarar gördü
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgesine yakın iki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi’nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yangın bölgesine yakın bazı otel ve evler boşaltıldı. Alevlere yakın konumda bulunan iki ev ise yangından zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri evlere sıçrayan alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yangında bir evin çatısı, diğer evin ise bir odasında maddi hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi

Marmaris’te ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle yerleşim yerlerindeki vatandaşlardan bazıları da dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde dumandan etkilenen 8 kişi olay yerindeki ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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