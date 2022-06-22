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Marmaris yangınına başsavcılıktan soruşturma

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sonrası Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Asayiş 22.06.2022, 13:50
Marmaris yangınına başsavcılıktan soruşturma

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sonrası Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yangının üç ayrı noktada çıktığı yönündeki iddialar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yangının çıkışı ile ilgili ‘Kolluk kuvvetlerimiz araştırıyor’ açıklamasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “İlimiz Marmaris ilçesi Amazon köyü Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21.06.2022 günü saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir” denildi.

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