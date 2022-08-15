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2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
Erzincan’da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi’nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor
Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim
Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim. BUDO seferlerine devam ediliyor. Öğlenden sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına Bursa Mudanya ve Gemlik sahilleri ile İstanbul’un sahil ilçelerinde de hissediliyor. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu gözlemleniyor.
Asayiş 15.08.2022, 08:15
Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim. BUDO seferlerine devam ediliyor. Öğlenden sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına Bursa Mudanya ve Gemlik sahilleri ile İstanbul’un sahil ilçelerinde de hissediliyor. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu gözlemleniyor.