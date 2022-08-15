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Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim

Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim. BUDO seferlerine devam ediliyor. Öğlenden sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına Bursa Mudanya ve Gemlik sahilleri ile İstanbul’un sahil ilçelerinde de hissediliyor. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu gözlemleniyor.

Asayiş 15.08.2022, 08:15
Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim

Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim. BUDO seferlerine devam ediliyor. Öğlenden sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına Bursa Mudanya ve Gemlik sahilleri ile İstanbul’un sahil ilçelerinde de hissediliyor. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu gözlemleniyor.

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25°
hafif yağmur