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Mardin’de silahlı kavga: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Asayiş 05.08.2021, 20:15
Mardin’de silahlı kavga: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alınarak, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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