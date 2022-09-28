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Mardin’de orman işçilerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Asayiş 28.09.2022, 15:03
Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Bagok Dağı mevkisindeki kırsal Üçköy Mahallesi’nin ormanlık alanında odun toplayan kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda, A.A. ve Ö.Ş. yaralandı.
Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.