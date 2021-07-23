Mardin’de helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı

Mardin’de helikopter destekli havadan trafik denetimi yapıldı.

Kurban Bayramı nedeniyle arttırılan tedbirler kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerin tespiti için helikopterle denetim gerçekleştirdi. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde trafikte üzücü olayların yaşanmaması amacıyla jandarma ve emniyetin sorumluluk bölgelerinde helikopter destekli yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaları başta olmak üzere trafikte risk teşkil edebilecek durumlar havadan kontrol edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirilerek kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.