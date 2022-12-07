Mardin’de bölücü terör örgütüne ağır darbe

İl Jandarma Komutanlığı Mardin’in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsal alanında icra edilen A/T faaliyeti neticesinde kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette tespit edilen 4 malzeme deposunda yapılan aramada; yaklaşık 10 kilogram patlayıcı madde, 5 adet plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 adet roket başlığına tuzaklanmış EYP, 1 adet roket motoru, 18 adet elektrikli ve mekanik fünye, 5 adet EYP ateşleme anahtarı, 1 adet basma düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve elektrik kablosu, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet tablet, 1 adet lazermetre, 1 adet akım ölçer, 1 adet 12 tuşlu uzaktan kumanda ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.