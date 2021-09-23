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Mardin’de bir kadın terörist daha teslim oldu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucu bir kadın terörist daha teslim oldu.

Asayiş 23.09.2021, 14:39
Mardin’de bir kadın terörist daha teslim oldu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucu bir kadın terörist daha teslim oldu.

1999 yılında PKK terör örgütüne katılan A.G. isimli kadın terörist, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucunda Şırnak Habur Sınır Karakolu’ndan teslim oldu. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde ailesi ile buluşturulan terörist ile aile arasında duygu dolu anlar yaşandı.

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