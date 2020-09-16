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Mardin’de 420 kilogram eroin ele geçirildi
MARDİN’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 420 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 16.09.2020, 18:15
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Mardin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 420 kilogram eroin ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 15 Eylülde narkotik dedektör köpeği Nilly’in de katılımıyla bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araçta yapılan aramada 420 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütünün finans kaynaklarından olan olayların engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” denildi.
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